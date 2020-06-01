Хон Нам Ги: Третий дополнительный бюджет может превысить 30 трлн вон

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Третий дополнительный бюджет может превысить 30 трлн вон (24,5 млрд долларов). Это больше, чем первые два дополнительных бюджета вместе взятые,- заявил в понедельник вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в интервью телевидению KBS. Он подчеркнул, что столь солидные масштабы дополнительного бюджета свидетельствуют о готовности правительства справиться с финансовыми проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Хон Нам Ги отметил, что правительство планирует до конца года внедрить универсальную систему страхования занятости, чтобы всё экономически активное население в случае потери работы могло получать пособие по безработице. Вице-премьер особо подчеркнул, что правительство не планирует осуществлять новые выплаты пособий населению страны.