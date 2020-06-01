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Экономика

Продажи автомобилей сократились в мае на 37%

Write: 2020-06-02 10:04:12Update: 2020-06-02 14:02:28

Продажи автомобилей сократились в мае на 37%

Photo : YONHAP News

Пять южнокорейских автопроизводителей - Hyundai Motor, Kia Motors, GM Korea, Renault Samsung Motors и SsangYong Motor - продали в мае 423.416 автомобилей. Это на 37% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в Корейской ассоциации автопроизводителей. Hyundai Motor и Kia Motors, два крупнейших автопроизводителя, приостановили работу своих основных зарубежных заводов до конца мая, а три других производителя сократили производство в условиях резкого снижения спроса на фоне пандемии COVID-19. В мае общие продажи Hyundai упали на 39%, Kia - на 33%, GM Korea – на 40%, SsangYong Motor - на 32%, а Renault Samsung - на 16%. С января по май пять автопроизводителей продали в общей сложности 2.471.186 автомобилей, что на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года.
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