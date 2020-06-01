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За сутки 1 июня в РК выявлены 38 новых случаев COVID-19, и общее число заражённых с момента обнаружения вируса на территории страны - 11.541. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 37 новых случаев инфекции приходятся на столичный регион: 15 заболевших выявлены в провинции Кёнгидо, 14 – в Сеуле, 8 – в Инчхоне. 1 случай COVID-19 обнаружен на контрольно-пропускном карантинном пункте при въезде в страну. Ряд новых случаев заражения связаны с очагами инфекции. По крайней мере 40 человек заразились во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо. 112 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. 270 инфицированных связаны с ночными заведениями сеульского района Итхэвон. Периодическое выявление новых очагов инфекции заставляет карантинные органы оставаться в состоянии повышенной готовности. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, составило 272 человека. Один человек умер за минувшие сутки. Коэффициент смертности составляет 2,36%. 24 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.446 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 823 человека.