Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Объектам повышенного риска рекомендовано воздержаться от эксплуатации

Write: 2020-06-02 11:44:15Update: 2020-06-02 11:46:04

Объектам повышенного риска рекомендовано воздержаться от эксплуатации

Photo : YONHAP News

В условиях роста числа подтверждённых случаев COVID-19 в столичном регионе карантинные власти настоятельно рекомендуют воздержаться от эксплуатации объектов с высоким риском заражения, начиная с 18 часов 2 июня. Рекомендация касается всей территории страны. К объектам повышенного риска относятся бары, караоке, ночные клубы, фитнес-центры, интернет-кафе и концертные залы. Если подобные объекты примут решение о продолжении работы, они обязаны соблюдать основные карантинные правила. В частности, персонал и посетители обязаны постоянно находиться в масках, а помещения должны подвергаться регулярной дезинфекции. Кроме того, данные объекты должны составлять цифровой список посетителей на основе сканирования посетителями QR-кодов, а также проверять сотрудников и посетителей на наличие симптомов респираторных заболеваний. Нарушителям грозит наказание вплоть до закрытия заведений.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >