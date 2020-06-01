Объектам повышенного риска рекомендовано воздержаться от эксплуатации

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В условиях роста числа подтверждённых случаев COVID-19 в столичном регионе карантинные власти настоятельно рекомендуют воздержаться от эксплуатации объектов с высоким риском заражения, начиная с 18 часов 2 июня. Рекомендация касается всей территории страны. К объектам повышенного риска относятся бары, караоке, ночные клубы, фитнес-центры, интернет-кафе и концертные залы. Если подобные объекты примут решение о продолжении работы, они обязаны соблюдать основные карантинные правила. В частности, персонал и посетители обязаны постоянно находиться в масках, а помещения должны подвергаться регулярной дезинфекции. Кроме того, данные объекты должны составлять цифровой список посетителей на основе сканирования посетителями QR-кодов, а также проверять сотрудников и посетителей на наличие симптомов респираторных заболеваний. Нарушителям грозит наказание вплоть до закрытия заведений.