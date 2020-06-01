Катар планирует заказать в РК более ста танкеров-газовозов

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Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum планирует заказать в РК более ста танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) общей стоимостью 19 млрд 200 млн долларов. Как отмечается в пресс-релизе компании, она заключила три соглашения с южнокорейскими судостроителями Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries, которые зарезервируют значительную часть своих мощностей до 2027 года включительно. В апреле катарская компания договорилась о резервировании мощностей в Китае для строительства танкеров на сумму 3 млрд долларов. В настоящее время Катар располагает мощностями для производства 77 млн тонн СПГ в год и планирует увеличить их к 2024 году до 110 млн тонн.