Сеул возобновит процедуру рассмотрения спора с Токио в ВТО

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РК возобновит процедуру спора с Токио во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу японских экспортных ограничений. Данное решение принято во вторник правительством страны. В конце прошлого года Сеул приостановил процедуру в качестве жеста доброй воли, чтобы добиться прорыва в торговом споре, вызванном запретом на экспорт в РК трёх видов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов. Кроме того, Япония исключила РК из списка приоритетных торговых партнёров. В ответ Сеул сделал аналогичный шаг в отношении Токио. 12 мая южнокорейская сторона призвала Японию до 31 мая прояснить свою позицию в отношении экспортных ограничений и предпринять совместные усилия для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. Между тем, ответа так и не поступило. В Сеуле считают, что японские экспортные ограничения – не более чем месть за решение суда, согласно которому японские фирмы должны выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время японского колониального правления в Корее.