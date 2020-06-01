РК и Казахстан обсуждают вопрос о передаче останков антияпонского борца

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Представители правительств РК и Казахстана ведут переговоры о передаче Сеулу останков легендарного борца за независимость Кореи от японского колониального ига Хон Бом До. Он был командиром одного из партизанских отрядов Армии справедливости «Ыйбён», положившей начало вооружённой борьбе против японских колонизаторов, и принимал участие в создании Армии независимости. Хон Бом До умер в Казахстане в 1943 г. и там похоронен. Выступая 1 марта этого года на церемонии по случаю очередной годовщины Движения за независимость, президент РК Мун Чжэ Ин сказал, что останки Хон Бом До будут переданы РК в рамках визита президента Казахстана в Сеул. Однако план не был реализован из-за глобальной пандемии COVID-19. В Сеуле надеются, что передача останков Хон Бом До состоится в августе этого года, заявил во вторник представитель управления по делам патриотов и ветеранов РК.