В результате антирасистских выступлений в США повреждено имущество граждан РК

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В США зарегистрированы 79 случаев повреждения имущества граждан РК в результате антирасистских выступлений. Как сообщили во вторник в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, 50 таких случаев имели место в Филадельфии, 10 – в Миннеаполисе, пять – в Роли (штат Северная Каролина) и четыре в Атланте. О жертвах не сообщалось. Гибель от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда вызвала акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки и мародёрство. Президент США Дональд Трамп предупредил губернаторов штатов, что он может развернуть вооружённые силы, если они не смогут подавить беспорядки. В понедельник замминистра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо провёл видеоконференцию с генеральными консулами в Нью-Йорке, Бостоне, Атланте, Чикаго, Хьюстоне, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Он попросил держать ситуацию под контролем и делать всё возможное для защиты граждан РК.