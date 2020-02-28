Сеул возьмёт на себя расходы по оплате труда корейского персонала баз США

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2 июня в министерстве обороны США сообщили о достижении договорённости по решению проблемы южнокорейских работников военных баз США в РК, ранее отправленных в неоплачиваемый отпуск. Как сообщает агентство Reuters, Сеул возьмёт на себя расходы на оплату труда 4 тыс. человек корейского персонала до конца 2020 года в размере 200 млн долларов. Напомним, в апреле нынешнего года часть южнокорейских сотрудников военных баз США была отправлена в неоплачиваемый отпуск американской стороной по причине того, что Сеул и Вашингтон не смогли договориться о заключении очередного соглашения о распределении расходов на совместную оборону. Ранее РК обратилась к США с просьбой выплатить зарплаты рабочим из числа граждан РК в отдельном порядке, однако Вашингтон ответил отказом.