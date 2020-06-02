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Экономика

Кабинет министров РК одобрил проект третьего дополнительного бюджета

Write: 2020-06-03 11:16:01Update: 2020-06-03 18:57:05

Photo : YONHAP News

Проект третьего дополнительного бюджета в размере 35,5 трлн вон или 29 млрд долларов был принят в среду в ходе заседания кабинета министров. Это первый за последние 48 лет в истории РК случай, когда в течение одного года принимаются три дополнительных бюджета. Статьи бюджета включают основные меры по преодолению последствий COVID-19. Речь идёт о национальном проекте восстановления экономики New Deal, стабилизации сферы занятости, расширении системы социального обеспечения для малообеспеченного и незащищённого населения, выдаче кредитов предпринимателям малого и среднего бизнеса и стабилизации основных сфер экономики. В связи с принятием третьего дополнительного бюджета государственный долг РК вырастет до 840,2 трлн вон или 690,8 млрд долларов, а соотношение госдолга к ВВП составит 43,5%. Вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги представит проект бюджета в Национальное собрание в четверг. В случае его утверждения планируется реализовать не менее 75% бюджета в течение трёх месяцев.
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