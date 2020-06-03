РК предоставила Мадагаскару медицинское оборудование

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РК отправила в Республику Мадагаскар медицинское оборудование на сумму 630 тыс. долларов. По сообщению южнокорейского посольства в этой стране, во вторник в Мадагаскар прибыл специальный самолёт, подготовленный местным правительством. На его борту было привезено 4 тонны груза в рамках гуманитарной помощи от РК. Это, в частности, 15.600 тест-систем на коронавирус COVID-19, 10 тыс. систем выделения нуклеиновых кислот, защитное снаряжение и лекарства. Тест-системы будут использоваться в первом в стране центре тестирования COVID-19, который откроется в конце июня. Данная поставка стала возможной благодаря совместным усилиям правительств двух стран, а также некоммерческих организаций и южнокорейских компаний по производству медицинского оборудования.