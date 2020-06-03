Ким Ён Чхоль: Юг и Север должны продолжать сотрудничество в области лесного хозяйства

3 июня министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль подчеркнул необходимость межкорейского сотрудничества в области лесного хозяйства, назвав это ключом к эффективному преодолению проблем стихийных бедствий и изменения климата. Об этом он заявил на церемонии по случаю завершения строительства Центра межкорейского сотрудничества в сфере лесного хозяйства в приграничном городе Пхачжу провинции Кёнгидо. Он сказал, что военная демаркационная линия разделяет Юг и Север, но в природе нет такой границы, и лесное хозяйство на Корейском полуострове является общим достоянием обеих сторон. Южнокорейские власти приступили к строительству центра в сентябре прошлого года. Там обустроены различные объекты, в том числе лесопитомник, в котором применяются умные технологии. В своём выступлении министр по делам воссоединения также сказал, что, когда пандемия COVID-19 стихнет, Юг и Север должны возобновить выполнение своих соглашений и расширить сферу сотрудничества.