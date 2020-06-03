Президент РК Мун Чжэ Ин подчеркивает важность карантинных усилий

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал народ страны к добровольным противоэпидемическим усилиям, поскольку число заражённых COVID-19 продолжает расти. В основном это происходит из-за локальных очагов в столичных логистических центрах, частных образовательных и религиозных учреждениях. Об этом глава государства написал 3 июня в соцсети. Он отметил: «Казалось можно немного вздохнуть, но не тут-то было». Мун Чжэ Ин указал на то, что групповые заражения происходят, в основном, в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей. Ссылаясь на случай группового заражения в одной из небольших церквей в Инчхоне, глава государства подчеркнул, что встречи людей в узком кругу требуют особой бдительности и самоконтроля, поскольку риск массового распространения вируса очень высок. Мун Чжэ Ин также сказал, что хотя правительство создает плотную систему карантина, существует предел в контроле скрытых и небольших собраний людей. «Если мы будем соблюдать основные правила карантина, то вирус не сможет нас одолеть. Добровольное участие народа в карантинных мерах - это и есть вакцина против вируса COVID-19»,-сказал президент РК.