Центр контроля и профилактики заболеваний получит статус управления

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Корейский центр контроля и профилактики заболеваний будет преобразован в отдельную административную организацию, получив статус управления, независимого от министерства здравоохранения и соцобеспечения. Об этом в среду сообщили в министерстве административного управления и безопасности, опубликовав планы по преобразованию структуры центра и минздрава наряду с пересмотром закона о структуре правительства. Таким образом, центр будет называться Управлением по контролю и профилактике заболеваний и сможет самостоятельно управлять своим бюджетом, персоналом и организацией, а также осуществлять политику, связанную с инфекционными заболеваниями. Управление также будет обладать правом самостоятельно проводить исследования и разработки по вопросам лечения заболеваний и укрепления здоровья населения. В правительстве надеются, что в результате реструктуризации удастся повысить степень независимости и профессионализма в определении противоэпидемической политики. В чрезвычайных ситуациях, в том числе при пандемии, когда требуется межведомственное сотрудничество, правительство планирует сохранить нынешнюю систему взаимодействия управления по контролю и профилактике заболеваний и министерства здравоохранения и соцобеспечения.