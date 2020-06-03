Объём онлайн-торговли увеличился в апреле на 12,5%

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В РК растёт объём онлайн-торговли, поскольку жители страны в условиях пандемии COVID-19 воздерживаются от посещения людных мест и прямых контактов. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, общий объём онлайн-торговли составил в апреле 12 трлн 2 млрд 600 млн вон или 9 млрд 858 млн долларов. Это на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Продажи продуктов питания выросли на 83,7%, бытовых товаров - на 36%, компьютеров и периферийных устройств - на 37,9%. При этом продажи в культурно-рекреационной области сократились на 85,8%, в области туризма и транспорта - на 69,6%. Сумма покупок, совершённых с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов, возросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На долю мобильных устройств пришлось 66,3% всех онлайн-продаж в апреле. Отметка выросла на 3,3% в годовом исчислении.