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В мире

РК делится опытом проведения безопасных выборов в условиях COVID-19

Write: 2020-06-03 15:14:37Update: 2020-06-03 15:23:34

РК делится опытом проведения безопасных выборов в условиях COVID-19

Photo : YONHAP News

РК делится с зарубежными странами опытом по проведению безопасных выборов в условиях пандемии COVID-19. В среду южнокорейская Центральная избирательная комиссия провела веб-семинар на эту тему для 10 стран Центральной и Южной Америки. Мероприятие было организовано при содействии Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) и Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA). В ходе семинара центризбирком РК сделал презентацию на тему организации голосования и подсчета голосов, методов набора и подготовки кадров. Центризбирком РК планирует проводить подобные веб-семинары по июль с участием представителей разных стран. 29 мая комиссия провела видеоконференцию на данную тему по просьбе правительства США, которое готовится к президентским выборам.
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