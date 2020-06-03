РК делится опытом проведения безопасных выборов в условиях COVID-19

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РК делится с зарубежными странами опытом по проведению безопасных выборов в условиях пандемии COVID-19. В среду южнокорейская Центральная избирательная комиссия провела веб-семинар на эту тему для 10 стран Центральной и Южной Америки. Мероприятие было организовано при содействии Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) и Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA). В ходе семинара центризбирком РК сделал презентацию на тему организации голосования и подсчета голосов, методов набора и подготовки кадров. Центризбирком РК планирует проводить подобные веб-семинары по июль с участием представителей разных стран. 29 мая комиссия провела видеоконференцию на данную тему по просьбе правительства США, которое готовится к президентским выборам.