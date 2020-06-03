Правительство РК вкладывает средства в разработку методов лечения COVID-19

Photo : YONHAP News

Правительство РК сообщило, что инвестирует 100 млрд вон или 82 млн долларов в разработку методов лечения и вакцины от вируса COVID-19. Подобное решение принято на состоявшемся 3 июня правительственном совещании. План правительства предусматривает сотрудничество с частными компаниями в целях выработки способов лечения COVID-19 в течение нынешнего года и разработки вакцины к следующему году. Во-первых, правительство намерено разработать способ лечения с помощью плазмы крови. Плазмотерапия включает в себя внутривенное введение пациенту плазмы от тех, кто полностью восстановился от COVID-19. Для этого сейчас ведется совместная работа с южнокорейской биотехнологической компанией GC Pharma. В планах также разработка метода лечения противовирусными антителами к следующему году. А крупные местные фармацевтические фирмы, включая лидера отрасли Celltrion, и исследовательские организации проводят клинические испытания на животных. В рамках усилий по поиску методов лечения посредством существующих препаратов рассматривается антивирусная эффективность Нафамостата, применяемого в качестве антикоагулянта и для лечения панкреатита. «Правительство прилагает все усилия для эффективного реагирования на пандемический кризис, используя все биотехнологические ресурсы», - сказал на совещании министр науки и информационно-коммуникационных технологий Чхве Ги Ён.