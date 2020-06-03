Роберт Абрамс поприветствовал решение проблемы корейского персонала баз США

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Командующий вооружёнными силами США в РК генерал Роберт Абрамс поприветствовал решение Пентагона принять предложение Сеула по проблеме южнокорейских работников военных баз США в РК, ранее отправленных в неоплачиваемый отпуск по причине отсутствия договорённостей по распределению оборонных расходов. Напомним, что правительство РК взяло на себя расходы на оплату труда 4 тыс. человек корейского персонала до конца 2020 года в размере 200 млн долларов. Позицию поддержки генерал выразил 3 июня, отметив, что сотрудничество сторон по этому вопросу является положительным сигналом, показывающим силу союза РК и США. Абрамс также заявил о необходимости достижения договорённости по соглашению о распределении совместных оборонных расходов. Генерал подчеркнул, что союз РК и США остаётся крепким как сталь, продолжая выполнять основную роль в поддержании мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.