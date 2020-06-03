РК призвала Японию отменить торговые ограничения

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва призвала Японию незамедлительно отменить экспортные ограничения. Утром 3 июня в телефонном разговоре с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги Кан Гён Хва отметила, что корейская сторона предприняла активные меры по устранению факторов, послуживших причиной введения ограничений, в том числе поправки к закону о внешней торговле. Министр также в очередной раз подчеркнула позицию РК в отношении компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период протектората Японии над Кореей. В ответ на это Тосимицу Мотэги лишь повторил прежнюю позицию Японии, не признающую требования Сеула. Как сообщает агентство Киодо Цусин со ссылкой на источник в МИД Японии, Кан Гён Хва обратилась к японскому коллеге с требованием о смягчении ограничений на въезд для предпринимателей, однако Тосимицу Мотэги ответил, что на данный момент приоритетной задачей является сдерживание распространения коронавирусной инфекции.