Суд РК возобновил процедуру выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации

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В 2018 году Верховный суд РК обязал японские компании выплатить денежные компенсации корейцам, попавшим под принудительную трудовую мобилизацию в годы японского протектората над Кореей. Однако дальше дело не двигалось по причине того, что японские компании намерено не принимали соответствующие судебные документы. Они, в частности, бесследно исчезали после отправки в МИД Японии, либо возвращались, как не востребованные. В связи с этим в министерстве юстиции РК приняли решение приступить к процедуре возмещения посредством публичного извещения. 1 июня этого года было опубликовано судебное извещение о конфискации активов Nippon Steel. Публичное извещение применяется в случаях, когда судебное извещение не доходит до адресата. При этом суд определяет срок, по истечении которого оно признаётся полученным. В данном случае срок был определён до 3 августа текущего года. Таким образом, РК намерена привести в исполнение решения Верховного суда с использованием только внутренних процедур. В этой связи, высока вероятность того, что аналогичная процедура будет применена в отношении и других японских компаний, причастных к принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского протектората.