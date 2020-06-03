Проживающие в США корейцы сталкиваются с материальным ущербом

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На фоне продолжающихся беспорядков в США, вызванных трагической гибелью темнокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского, растёт число случаев нанесения ущерба имуществу проживающих в США корейцев. По данным МИД и посольства РК в США, по состоянию на 9 часов утра 4 июня зарегистрированы 126 случаев нанесения ущерба магазинам и кафе, владельцами которых являются представители местной корейской диаспоры. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в крупных городах, в одной лишь Филадельфии зафиксированы 56 пострадавших корейцев, в Чикаго - 14, в эпицентре протестов Миннеаполисе - 10. Также сообщается о подобных инцидентах в Лос-Анджелесе, Атланте, Вашингтоне и других городах. Владельцы местных магазинов и кафе из числа корейцев пытаются защитить своё имущество самыми разными способами. Также они сформировали совет по чрезвычайным ситуациям.