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Политика

Главы МИД шести стран обсудили совместные усилия по борьбе с COVID-19

Write: 2020-06-04 13:48:06Update: 2020-06-04 14:42:00

Главы МИД шести стран обсудили совместные усилия по борьбе с COVID-19

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва приняла участие в видеоконференции с министрами иностранных дел США, Австралии, Бразилии, Индии и Израиля. Стороны обсудили меры международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19. На встрече, состоявшейся 3 июня под председательством госсекретаря США Майкла Помпео, руководители МИД шести стран сошлись во мнении о том, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и скорейшей нормализации экономической и социальной активности важным условием является тесное взаимодействие и координация усилий. Министры также обсудили совместные меры, направленные на содействие передвижению людей между странами и восстановление экономики. Кан Гён Хва познакомила участников мероприятия с дипломатическими усилиями, которые прилагались Сеулом в целях эффективного сдерживания COVID-19 при сохранении границ открытыми. Она предложила продолжать сотрудничество между странами в целях сохранения такой открытости. Министр добавила, что РК примет активное участие в обсуждении мер укрепления международного здравоохранения, используя опыт, полученный в борьбе с вирусом. 
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