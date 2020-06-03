РК предоставит Йемену гуманитарную помощь

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Правительство РК намерено оказать гуманитарную помощь жителям Йемена в размере 18,5 млн долларов. Об этом в среду сообщили в министерстве иностранных дел РК, подводя итоги состоявшейся 2 июня Международной телеконференции по вопросу гуманитарного кризиса в Йемене. Конференция была организована Саудовской Аравией совместно с ООН с целью получения поддержки международного сообщества в борьбе с гуманитарным кризисом в Йемене, где в результате гражданской войны порядка 80% населения нуждаются в экстренной международной помощи. Выделенные корейским правительством средства будут направлены на борьбу с COVID-19 и смягчение продовольственного кризиса в Йемене. Помимо этого, РК продолжит оказывать помощь этой стране в виде риса, поставки которого начались в 2018 году.