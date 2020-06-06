Новые очаги инфекции затрудняют борьбу с COVID-19

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За сутки 4 июня в РК выявлены 39 новых случаев COVID-19, и общее число заражённых с момента обнаружения вируса на территории страны составило 11.668 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 34 новых случая инфекции приходятся на столичный регион: 15 заболевших выявлены в Сеуле, 13 – в провинции Кёнгидо, 6 – в Инчхоне. Два случая заболевания подтверждены в провинции Кёнсан-Пукто, по одному – в Тэгу и провинции Чхунчхон-Намдо. Один случай COVID-19 выявлен на контрольно-пропускном карантинном пункте при въезде в страну. Карантинные органы призывают граждан воздерживаться от посещения людных мест, поскольку 66 человек заразились во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо. 120 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. Более 270 инфицированных связаны с ночными заведениями сеульского района Итхэвон. Периодическое выявление новых очагов инфекции заставляет карантинные органы оставаться в состоянии повышенной готовности. Большую опасность представляют бессимптомные распространители вируса. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, не изменилось, по-прежнему составляя 273 человека. Семь человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.506 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 889 человек.