Вашингтон призывает Сеул к гибкости в разделении расходов на оборону

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Вашингтон продолжает призывать Сеул проявить «гибкость» на переговорах о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель госдепартамента США. Переговоры по подготовке соглашения о специальных мерах, определяющего вклад сторон в расходы на содержание американских военнослужащих, зашли в тупик из-за требований Вашингтона о значительном увеличении доли Сеула. Ранее на этой неделе стороны договорились разрешить южнокорейской стороне финансировать расходы на оплату труда вольнонаёмных сотрудников американских военных баз до конца года. Между тем, вопрос о достижении нового соглашения остаётся нерешённым. Американская сторона снизила свои требования, попросив Сеул выплачивать в общей сложности 1 млрд 300 млн долларов в год, что на 50% больше, чем в прошлом году. Южнокорейская сторона согласна увеличить свою долю расходов не более чем на 13%.