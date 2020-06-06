Связь между Югом и Севером функционирует нормально

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Связь между Югом и Севером Кореи функционирует в обычном режиме. Об этом сообщили в пятницу в министерстве по делам воссоединения РК. Накануне северокорейская сторона пригрозила закрытием межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне и отключением каналов связи в ответ на отправку на Север южнокорейских пропагандистских листовок. Ранее в этом году две Кореи приостановили работу пункта связи в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19. Вместо этого они открыли новые телефонные и факсимильные линии между Сеулом и Пхеньяном, по которым они связываются два раза в день, в основном с целью проверки работы линий. После угроз со стороны Севера южнокорейская сторона заявила, что примет законодательные меры для запрета пропаганды, заявив, что она может создать опасность для жизни и имущества людей, проживающих в приграничных регионах, откуда отправляются воздушные шары с листовками.