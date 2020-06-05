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Национальное собрание РК XXI созыва приступило к работе, собравшись в пятницу на своё первое пленарное заседание, несмотря на бойкот оппозиции. Депутаты от Объединённой партии будущего отказались участвовать в заседании. Оппозиционные депутаты присутствовали только на открытии пленарного заседания, после чего покинули зал. Как заявил лидер парламентской фракции Объединённой партии будущего Чу Хо Ён, заседание нельзя считать легитимным, поскольку фракции не согласовали детали создания 18 постоянных парламентских комитетов и не определили кандидатуры их председателей. Спикером Национального собрания на первые два года работы избран старейший законодатель, начавший свой шестой депутатский срок, представитель правящей Демократической партии Тобуро Пак Пён Сок. В соответствии с парламентской процедурой, он должен выйти из состава партии и стать независимым депутатом. Вице-спикером избрана депутат четвёртого срока подряд от правящей Демократической партии Тобуро Ким Сан Хи. Женщина заняла этот пост впервые в парламентской истории страны. Второй вице-спикер, который должен представлять крупнейшую оппозиционную партию, не избирался.