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Экономика

Соглашению о свободной торговле между РК и ЕАСТ 15 лет

Write: 2020-06-05 12:24:25Update: 2020-06-05 13:17:25

Соглашению о свободной торговле между РК и ЕАСТ 15 лет

Photo : YONHAP News

5 июня в режиме видеоконференции состоялось заседание совместного комитета РК и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) по соглашению о свободной торговле, которому в этом году исполняется 15 лет. Члены организации, в числе которых Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, стали первыми европейскими государствами, с которыми РК заключила соглашение о либерализации торговли. В 2015 году двусторонний товарооборот превысил 10 млрд долларов, но в прошлом году он сократился до 6 млрд 800 млн долларов. При этом отмечается рост экспорта южнокорейских электромобилей в страны ЕАСТ. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК отметили вклад соглашения о свободной торговле в расширение взаимного товарооборота. В южнокорейском экспорте в страны ЕАСТ отмечается значительная доля продукции автомобильной, судостроительной и фармацевтической отраслей, пошлины на которые были снижены. Импорт, между тем, растёт за счёт ввоза сёмги, часов и медикаментов.
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