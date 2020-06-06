РК предоставит гуманитарную помощь в размере 21 млн долларов 65 странам

Photo : KBS News

РК планирует предоставить гуманитарную помощь на сумму 21 млн долларов 65 странам, чтобы помочь им в борьбе с пандемией COVID-19. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, помощь получат страны со слабыми системами здравоохранения. Это 34 страны Африки и Ближнего Востока, 10 стран Европы и Центральной Азии, 12 стран Южной и Центральной Америки, 9 стран АТР. Таким образом, РК окажет помощь в общей сложности 97 странам на общую сумму 41 млн долларов. После начала пандемии COVID-19 гуманитарную помощь у РК запросили 110 стран. На первом этапе она была предоставлена 42 странам на общую сумму 20 млн долларов. Ряду стран помощь будет предоставлена повторно. Как заявил представитель МИД, РК будет и впредь содействовать усилиям мирового сообщества по преодолению глобальных кризисов в области здравоохранения на основе духа солидарности и сотрудничества.