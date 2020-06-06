Photo : YONHAP News

Правительство РК окажет помощь перспективным стартапам, если в этом возникнет необходимость. Об этом заявил в пятницу замминистра планирования и финансов РК Ким Ён Бом, комментируя сообщения об ухудшении финансовой ситуации в секторе венчурных инвестиций. В связи с пандемией COVID-19 в первом квартале этого года сократился объём новых инвестиционных сделок с участием стартапов, что произошло впервые с 2013 года. Ким Ён Бом напомнил, что правительство создаёт фонд объёмом 1 трлн вон или 820 млрд долларов с целью оказания поддержки стартапам в секторах цифровых, биологических и экологически чистых технологий. Стартапы также получат поддержку в рамках третьего дополнительного бюджета, который подготовлен правительством ранее на этой неделе. Правительство не пожалеет усилий для того, чтобы Национальное собрание утвердило его в кратчайшие сроки,- подчеркнул Ким Ён Бом.