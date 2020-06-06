Власти приграничных районов призывают правительство решить проблему с листовками

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Ассоциация глав администраций приграничных районов обратилась в пятницу в министерство по делам воссоединения РК с просьбой принять строгие законодательные меры, запрещающие северокорейским беженцам и другим активистам отправлять на территорию КНДР воздушные шары с листовками. Председатель ассоциации, мэр города Кимпхо провинции Кёнгидо Чон Ха Ён передал соответствующее письмо министру по делам воссоединения Ким Ён Чхолю. «Отправка листовок в Северную Корею - это безответственные действия, которые наносят вред жителям приграничных районов, нагнетая напряжённость», - говорится в письме. Министр выразил полное понимание важности мира и спокойствия для людей, живущих в приграничных районах. Ранее министерство сообщило, что правительство разрабатывает план законодательного запрета на отправку на Север пропагандистских листовок.