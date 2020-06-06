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В Корее

Президент РК распорядился пересмотреть реорганизацию Центра профилактики и контроля заболеваний

Write: 2020-06-05 15:23:35Update: 2020-06-05 17:25:20

Президент РК распорядился пересмотреть реорганизацию Центра профилактики и контроля заболеваний

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился в четверг пересмотреть вопрос о реорганизации Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. Ранее было принято решение вывести его из подчинения министерства здравоохранения и социального обеспечения с приданием статуса полноценного правительственного учреждения.  В этой связи у экспертов возникли опасения по поводу того, что у нового органа будет меньше возможностей для борьбы с кризисами в области здравоохранения. Основанием для таких опасений стала планируемая передача Национального института здравоохранения под надзор министерства здравоохранения и социального обеспечения с повышением его статуса до Национального исследовательского института инфекционных заболеваний. В настоящее время институт подчиняется Корейскому центру контроля и профилактики заболеваний, и в случае его переподчинения тесные связи между двумя организациями будут разорваны.
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