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Корея: Юг-Север

Сеул будет продолжать соблюдать межкорейские договорённости

Write: 2020-06-08 10:28:41Update: 2020-06-08 18:47:22

Photo : YONHAP News

Сеул будет продолжать соблюдать межкорейские договорённости. Об этом заявил в воскресенье представитель министерства по делам воссоединения РК в ответ на угрозы северокорейской стороны разорвать все связи с Югом из-за того, что официальный Сеул не препятствует отправке через границу на Север пропагандистских листовок. Позиция правительства РК неизменна: оно будет и впредь соблюдать все межкорейские договорённости, в том числе, положения Пханмунчжомской декларации 2018 года,- подчеркнул представитель министерства. Это был первый официальный ответ Сеула на заявление представителя Отдела единого фронта Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, который в минувшую пятницу высказался против распространения агитационных материалов. Он отметил, что в качестве ответной меры КНДР закроет межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. В четверг на прошлой неделе  заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ТПК Ким Ё Чжон предупредила южнокорейские власти о том, что они должны «глубоко задуматься о серьёзности ситуации и разрушительных последствиях». Она пригрозила не только возможным закрытием пункта связи в Кэсоне, но и демонтажем неработающего Кэсонского индустриального комплекса, а также другими мерами.
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