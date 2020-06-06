Лидер КНДР провёл заседание Политбюро ЦК ТПК

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл в воскресенье заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Как сообщило в понедельник агентство ЦТАК, на заседании «был подробно обсуждён ряд вопросов дальнейшего развития экономики страны с опорой на собственные силы и улучшения жизни людей». В сообщении говорится, что главной темой стало развитие химической промышленности как одной из основ развития экономики. Ким Чон Ын указал «направления и способы перестройки химической промышленности КНДР в соответствии с принципами идеологии чучхе и требованиями современности, чтобы вывести отрасль на путь устойчивого развития»,- говорится в сообщении. На совещании также затрагивались вопросы «улучшения условий жизни людей в Пхеньяне, включая строительство жилых домов, подготовки к празднованию 75-й годовщины создания ТПК, которая будет отмечаться 10 октября этого года.