Мун Чжэ Ин: Превращение Корейского полуострова в регион мира - обязанность государства

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Обязанностью государства является установление на Корейском полуострове мирного режима. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в минувшую субботу на церемонии по случаю Дня памяти павших в боях за родину, состоявшейся на Национальном кладбище в Тэчжоне. Глава государства подчеркнул, что люди имеют право жить счастливо и наслаждаться миром, ради поддержания которого правительство приложит все усилия путём укрепления национальной обороны и безопасности. Он заявил также, что важнейшими задачами государства являются воспитание патриотизма и поддержка тех, кто в годы войны обеспечил стране независимость. На церемонии присутствовало около 300 человек, в том числе, представители правительства и ветераны Корейской войны. Участники церемонии почтили память погибших в боях за родину минутой молчания.