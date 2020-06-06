Число новых случаев COVID-19 уменьшилось, но ситуация в столичном регионе вызывает опасения

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 7 июня по всей стране выявлены 38 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заражённых с момента обнаружения вируса достигло 11.814 человек. 33 новых случая инфекции приходятся на столичный регион: 22 заболевших выявлены в Сеуле, восемь – в провинции Кёнгидо, четыре – в Инчхоне. Один случай инфекции подтверждён в Тэгу, три – на контрольно-пропускных карантинных пунктах при въезде в страну. Карантинные органы призывают граждан воздерживаться от посещения людных мест, поскольку 82 человека заразились во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо. 133 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо, 17 – с залом для настольного тенниса на западе Сеула. Периодическое выявление новых очагов инфекции заставляет карантинные органы оставаться в состоянии повышенной готовности. Большую опасность представляют бессимптомные распространители вируса. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, не изменилось, по-прежнему составляя 273 человека. 11 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.563 человека. Проходят лечение в стационарах и дома 978 человек.