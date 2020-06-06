Северокорейская сторона ответила на телефонный звонок из Сеула

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В понедельник в 17 часов северокорейская сторона ответила на телефонный звонок в пункт оперативной связи в Кэсоне. Причину того, что ответа на утренний звонок не последовало, северокорейскоая сторона не объяснила. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель министерства по делам воссоединения РК. Он напомнил, что стороны обычно обмениваются телефонными звонками дважды в день – в 9 и 17 часов с целью проверки связи и решения срочных вопросов. Однако ответа на утренний звонок не последовало, в результате чего возникли опасения, что Пхеньян выполняет угрозу о закрытии межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне в качестве ответной меры на отправку на Север агитационных листовок. Он был открыт в сентябре 2018 года в соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите лидеров двух Корей в Пханмунчжоме. Первоначально представители Юга и Севера проводили там встречи дважды в день, а после начала пандемии COVID-19 личные встречи были заменены на общение по телефону.