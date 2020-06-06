Российские авиакомпании могут возобновить зарубежные рейсы с 15 июля

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Российские авиакомпании планируют возобновить международные рейсы с 15 июля при стабильном сокращении числа заражённых COVID-19 и при условии соблюдения строгих санитарных правил,- сообщают в понедельник российские СМИ. При этом Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) предлагает возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и РК, в которых ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Соответствующее предложение Росавиация направит в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор). Решение будет зависеть также от согласия государств на приём рейсов из России. Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы для возвращения россиян из-за границы.