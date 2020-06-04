Пхеньян отключает все линии связи с Сеулом

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Все линии телефонной связи между Югом и Севером Кореи будут отключены 9 июня с 12:00 по корейскому времени. Как отмечается в опубликованном утром во вторник сообщении ЦТАК, отключаются линии, которые поддерживались через межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне, между военными двух Корей на восточном и западном участках границы, а также между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне и резиденции президента РК в Сеуле. Северокорейская сторона решила предпринять этот шаг в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями через границу на Север агитационных листовок,- уточняется в сообщении ЦТАК. Соответствующее решение принято на совещании с участием заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля и заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Северокорейские власти сообщили о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне в качестве ответной меры на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок ещё на прошлой неделе. После это министерство по делам воссоединения РК призвало общественные организации страны прекратить отправку антисеверокорейских листовок на Север и пригрозило законодательно запретить подобные действия. Между тем, северокорейская сторона не сообщала о возможности отключения других линий связи.