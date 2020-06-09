Суд отказал в аресте главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна

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Суд Центрального административного округа Сеула отклонил требование прокуратуры о выдаче ордера на арест вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который одновременно является фактическим главой группы Samsung, по делу о незаконном наследовании права управления корпорациями. Заседание продлилось около девяти часов с перерывом на обед и завершилось в 2 часа ночи во вторник. Прокуратура запросила у суда ордер на арест Ли Чжэ Ёна по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году, в результате которого он получил единоличный контроль над конгломератом. При этом стоимость акций Samsung C&T могла быть намеренно занижена. Прокуратура планировала завершить расследование и предъявить обвинение Ли Чжэ Ёну не позднее конца июня. Вероятно, она вновь запросит ордер на арест, представив более веские доказательства.