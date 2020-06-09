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Политика

Президент РК обещает усилить контроль над финансовой деятельностью общественных организаций

Write: 2020-06-09 11:05:39Update: 2020-06-09 11:06:38

Президент РК обещает усилить контроль над финансовой деятельностью общественных организаций

Photo : YONHAP News

Контроль над финансовой деятельностью общественных организаций, в частности, над тем, как они тратят пожертвования, будет усилен. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании с сотрудниками своей администрации. Таким образом глава государства прокомментировал скандал вокруг общественной организации, которая оказывает помощь жертвам сексуального насилия в японской армии в период Второй мировой войны. В адрес её руководителей в последнее время звучали обвинения в присвоении средств. Президент сказал, что правительство создаст «консолидированную систему пожертвований и существенно повысит прозрачность всей деятельности по сбору и расходованию средств». Напомнив поговорку о том, что земля становится твёрдой после дождя, он выразил надежду на превращение конфликта в новую возможность для развития организации, которая помогает жертвам сексуального насилия.
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