Борьба с COVID-19 вступила в решающую стадию

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 8 июня по всей стране выявлены 38 новых случаев COVID-19. В результате общее число заражённых с момента обнаружения вируса достигло 11.852 человек. 35 новых случая инфекции приходятся на столичный регион: 19 заболевших выявлены в Сеуле, 13 – в провинции Кёнгидо, три – в Инчхоне. Ещё трое инфицированных прибыли из-за рубежа. Места скопления людей продолжают представлять опасность, поскольку 86 человек заразились во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо. 138 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо, 52 человека – с ещё одной курьерской компанией, 41 человек – с залом настольного тенниса на западе Сеула. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, увеличилось на одного человека, составив 274 человека. Коэффициент смертности – 2,31% от общего числа заболевших. 26 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.589 человек. Вылечились 89,3% всех заболевших. Проходят лечение в стационарах и дома 989 человек.