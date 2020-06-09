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Экономика

Продажи электромобилей Hyundai и Kia EV с января по май увеличились на 58%

Write: 2020-06-09 12:05:51Update: 2020-06-09 12:07:42

Продажи электромобилей Hyundai и Kia EV с января по май увеличились на 58%

Photo : YONHAP News

Совокупные продажи электромобилей производства компании Hyundai Motor и её дочерней компании Kia Motors в период с января по май увеличились на 58% в годовом исчислении благодаря высокому спросу в странах Европы. Две компании продали за пять месяцев 40.182 электромобиля, что 25.454 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Hyundai продаёт электрические малолитражные внедорожники Kona и Ioniq Electric, а Kia - электрокары Niro EV и Soul EV. Эксперты ожидают, что спрос на электромобили в странах Европы увеличится, поскольку там ужесточаются требования к выбросам вредных веществ. Hyundai планирует запустить в производство модель EV 45, которая была представлена на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года, новый электрический кроссовер и электрифицированный седан G80 под брендом Genesis. Kia разрабатывает электромобиль CV и планирует начать производство Niro EV второго поколения.
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