Главы МИД РК и Венгрии обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Photo : YONHAP News

Министры иностранных дел РК Кан Гён Хва и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обсудили в понедельник вечером (по кор.вр.) по телефону вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 и другие двусторонние вопросы. Глава южнокорейского МИД поблагодарила венгерское правительство за то, что оно разрешило южнокорейским предпринимателям въезжать в страну. Год назад в результате крушения речного прогулочного судна в Будапеште 25 южнокорейцев погибли, а один до сих пор числится пропавшим без вести. В конце мая в столице Венгрии состоялась памятная церемония, в ходе которой 38 южнокорейских спасателей были награждены медалями. Кан Гён Хва рассказала, каким образом южнокорейским медикам удалось справиться с инфекцией. В свою очередь, Петер Сийярто подчеркнул важность двусторонних отношений, отметив, что РК с прошлого года является крупнейшим иностранным инвестором для его страны. Он призвал приложить усилия для нормализации экономического сотрудничества после ослабления пандемии.