КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Сеула

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Северокорейская сторона перестала отвечать на телефонные звонки с Юга как по обеим линиям связи между военными на западном и восточном участках границы, так и через межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. Таким образом, официальный Пхеньян выполнил своё обещание отключить линии телефонной связи между Югом и Севером с 12:00 по корейскому времени 9 июня. Как отмечается в опубликованном по этому поводу сообщении ЦТАК, Пхеньян решил предпринять этот шаг в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями через границу на Север агитационных листовок. Соответствующее решение принято на совещании с участием заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля и заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Северокорейские власти сообщили о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне ещё на прошлой неделе. Между тем, о возможности отключения линий связи не сообщалось. В Сеуле выразили озабоченность действиями Пхеньяна. Как заявил журналистам представитель министерства по делам воссоединения РК, межкорейские линии связи являются базовым средством общения, их работу необходимо сохранить в соответствии с договорённостями Юга и Севера. Представитель министерства обороны в ходе утреннего брифинга сообщил, что военные будут внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости принимать соответствующие меры.