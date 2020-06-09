Политические партии РК отреагировали на отключение Пхеньяном линий связи

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Южнокорейские политические партии по-разному отреагировали на то, что Пхеньян выполнил своё обещание отключить все межкорейские каналы связи в знак протеста против антисеверокорейской пропагандисткой кампании общественных организаций РК. Глава политсовета правящей Демократической партии Тобуро Чо Чжон Сик призвал Север отменить своё решение и сотрудничать в выполнении соглашений, достигнутых между лидерами Юга и Севера в 2018 году. Высказав предположение, что Пхеньян разными способами пытается найти выход из тупика в своих отношениях с Вашингтоном, Чо Чжон Сик пообещал узаконить запрет на проведение пропагандисткой кампании в виде отправки через границу агитационных листовок, которая является препятствием на пути развития межкорейских связей. Лидер парламентской фракции оппозиционной Объединённой партии будущего Чу Хо Ён выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, призвав администрацию Мун Чжэ Ина перестать выполнять все требования Севера. Он выразил предположение, что за нынешними действиями Пхеньяна последуют ядерные или ракетные провокации.