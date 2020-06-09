Всемирный банк: Пандемия COVID-19 сократит в 2020 году мировую экономику на 5,2%

Photo : YONHAP News

Из-за глобальной пандемии COVID-19 рост мировой экономики составит в этом году минус 5,2%, сообщили в понедельник во Всемирном банке. В очередном отчёте о глобальных экономических перспективах, подготовленном банком, говорится, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, является самой глубокой глобальной рецессией после Второй мировой войны. Всемирный банк понизил свой прогноз, который составлял в январе 2,5%, на 7,7%. Сокращение мировой экономики на 5,2% представляет гораздо более мрачную перспективу по сравнению с апрельским прогнозом Международного валютного фонда, который составляет минус 3%. Эксперты Всемирного банка заявляют, что нынешний кризис почти в три раза мощнее мировой рецессии 2009 года. По их мнению, экономический рост в стране с развитой экономикой составит минус 7%, а в странах с формирующимся рынком – минус 2,5%