Правительство РК вновь призвало Национальное собрание оперативно утвердить третий дополнительный бюджет

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Заместитель министра планирования и финансов РК Ан Иль Хван призвал во вторник Национальное собрание не затягивать с утверждением третьего дополнительного бюджета. Он направлен на то, чтобы помочь восстановлению экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19. Третий дополнительный бюджет на сумму 35 трлн 300 млрд вон (29 млрд долларов) призван помочь ключевым отраслям промышленности смягчить удар и защитить рабочие места. Эффективность дополнительного бюджета зависит от скорости его принятия и точности выполнения,- отметил Ан Иль Хван в ходе совещания с руководством министерства. Он сказал, что более 75% бюджета будут освоены в течение трёх месяцев. По данным Банка Кореи, в период с января по март южнокорейская экономика сократилась на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это наиболее неблагоприятный результат после четвёртого квартала 2008 года, когда отечественная экономика сократилась на 3,3%.