Главы МИД семи стран обсудили вопросы преодоления кризиса, вызванного COVID-19

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Главы внешнеполитических ведомств семи государств, включая РК, обсудили вопросы усиления международной взаимопомощи в рамках преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва во вторник приняла участие в видео-конференции «Международной координационной группы по COVID-19» (International Coordination Group on COVID19). В ходе заседания она указала на необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между странами в целях поддержания глобальной сети поставок и восстановления экономики. Кан Гён Хва отметила, что РК, оставляя свои границы открытыми, приложила все усилия на дипломатическом уровне для обеспечения передвижения через границу в рамках решения экономических и гуманитарных вопросов. Она заявила о намерении способствовать взаимной открытости со странами и регионами, в которых этому способствует эпидемическая обстановка. Взаимопомощь международного сообщества очень важна в вопросах справедливого и стабильного распределения вакцины от COVID-19 после её создания, - добавила она. В мероприятии приняли участие главы МИД РК, Канады, Австралии, Индонезии, Марокко, Перу и Сингапура.