В РК численность занятого населения сокращается третий месяц подряд

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В мае в РК численность занятого населения составила 26 млн 930 тыс. человек. Это на 392 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад отмечается на протяжении последних трёх месяцев. Такие данные приводятся в докладе Национального статистического управления от 10 июня. Число безработных выросло на 133 тыс. до 1 млн 278 тыс. человек. В целом уровень безработицы вырос на 0,5%, составив 4,5%. Это самый высокий показатель за май с 1999 года. Уровень занятости среди молодёжи до 30 лет снизился на 1,4% в годовом исчислении до 42,2%. Наибольшее сокращение рабочих мест отмечается в оптово-розничной торговле (189 тыс.), ресторанном и гостиничном бизнесе (183 тыс.) и в сфере индивидуальных сервисных услуг (86 тыс.). Между тем, в сфере социального обеспечения число рабочих мест увеличилось на 131 тыс., а в сельском хозяйстве и рыболовстве на 54 тыс.